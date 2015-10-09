Гвардиола пошутил - и попал в точку? Что стоит за рывком "Ман Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола с юмором отреагировал на вопрос журналистов о том, за счёт чего его команда резко прибавила на финише сезона, сообщают Vesti.kz. Наставник "горожан" предпочёл не углубляться в тактику и ответил шуткой, намекнув, что всё дело в правильном настрое и стабильности.

Стоит отметить, что в последний раз "Сити" проигрывал в Английской Премьер-лиге ещё в середине января — тогда команда уступила принципиальному сопернику, "Манчестер Юнайтед" (0:2). С тех пор "горожане" выдали мощную серию без поражений и вернулись в чемпионскую гонку.

"Солнце! Нет, нет, я шучу! В Манчестере никогда не бывает солнца. Если бы солнце светило в ноябре, мы бы стали чемпионами Премьер-лиги уже в январе. Честно говоря, всё дело в солнце. Настроение становится лучше", — приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо.

😁☀️ Pep Guardiola on why Man City are so good at the end of the season: “The sun... No, no I'm not joking!”.



“In Manchester, never is there sun. If there was sun in November, we would be Premier League champions in January. It's the sun, honestly. The mood is better...”. pic.twitter.com/R8M6BTKsRh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2026

На данный момент команда Гвардиолы занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего "Арсенала" на шесть очков, при этом имея матч в запасе — а значит, интрига в борьбе за титул только накаляется.

