Гвардиола подтвердил трансфер призера чемпионата мира в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что команда находится в окончательных стадиях переговоров о подписании защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Гвардиол проходит медицинское обследование. Хочу сразу об этом сказать, чтобы все знали.

Надеюсь, что сделка будет закрыта в самое ближайшее время", - сказал Гвардиола во время пресс-конференции.

21-летний Гвардиол выступает за "Лейпциг" с 2020 года. В его карьере также было загребское "Динамо".

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 75 миллионов евро. Контракт игрока с немецким клубом действует до 2027 года. В минувшем сезоне Бундеслиги он провел 30 матчей и забил один гол.

В составе сборной Хорватии Гвардиол завоевал бронзу на ЧМ-2022 по футболу.

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