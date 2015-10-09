Гвардиола оценил шансы Холанда побить рекорд легенды АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сравнил норвежского нападающего команды Эрлинга Холанда с легендарным форвардом Аланом Ширером, сообщают Vesti.kz.

Знаменитый англичанин сохраняет за собой звание лучшего бомбардира в истории английской премьер-лиги с 260 голами. В активе Холанда сейчас 99 голов – для достижения этого показателя ему потребовалось всего 108 игр.

"Как бы всё ни сложилось у Холанда, величие Ширера никуда не денется. Я уважаю игроков, которые способны забивать на протяжении долгих лет, снимаю перед ними шляпу. Это достойно восхищения, ведь требует невероятной стойкости. То, что Эрлинга ставят в один ряд с Аланом, о многом говорит. Не нужно быть математиком, чтобы понять это: если Холанд останется надолго и продолжит забивать с такой регулярностью, то приблизится к Кейну и Ширеру. Но я не могу предсказать будущее", – цитирует City Xtra Гвардиолу.

Сегодня, 22 ноября, "Манчестер Сити" сыграет против "Ньюкасла", в котором в своё время выступал Алан Ширер.