Англия
Сегодня 11:46
 

Гвардиола оценил шансы Холанда побить рекорд легенды АПЛ

Гвардиола оценил шансы Холанда побить рекорд легенды АПЛ ©instagram.com/mancity/

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сравнил норвежского нападающего команды Эрлинга Холанда с легендарным форвардом Аланом Ширером, сообщают Vesti.kz.

Знаменитый англичанин сохраняет за собой звание лучшего бомбардира в истории английской премьер-лиги с 260 голами. В активе Холанда сейчас 99 голов – для достижения этого показателя ему потребовалось всего 108 игр.

"Как бы всё ни сложилось у Холанда, величие Ширера никуда не денется. Я уважаю игроков, которые способны забивать на протяжении долгих лет, снимаю перед ними шляпу. Это достойно восхищения, ведь требует невероятной стойкости. То, что Эрлинга ставят в один ряд с Аланом, о многом говорит. Не нужно быть математиком, чтобы понять это: если Холанд останется надолго и продолжит забивать с такой регулярностью, то приблизится к Кейну и Ширеру. Но я не могу предсказать будущее", – цитирует City Xtra Гвардиолу.

Сегодня, 22 ноября, "Манчестер Сити" сыграет против "Ньюкасла", в котором в своё время выступал Алан Ширер.


Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
2 Манчестер Сити 11 7 1 3 23-8 22
3 Челси 11 6 2 3 21-11 20
4 Сандерленд 11 5 4 2 14-10 19
5 Тоттенхэм Хотспур 11 5 3 3 19-10 18
6 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
7 Манчестер Юнайтед 11 5 3 3 19-18 18
8 Ливерпуль 11 6 0 5 18-17 18
9 Борнмут 11 5 3 3 17-18 18
10 Кристал Пэлас 11 4 5 2 14-9 17
11 Брайтон энд Хов Альбион 11 4 4 3 17-15 16
12 Брентфорд 11 5 1 5 17-17 16
13 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
14 Ньюкасл Юнайтед 11 3 3 5 11-14 12
15 Фулхэм 11 3 2 6 12-16 11
16 Лидс Юнайтед 11 3 2 6 10-20 11
17 Бернли 11 3 1 7 14-22 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 3 1 7 13-23 10
19 Ноттингем Форест 11 2 3 6 10-20 9
20 Вулверхэмптон Уондерерс 11 0 2 9 7-25 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Ньюкасл-апон-Тайн   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 22:30   •   не начат
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
(Ньюкасл-апон-Тайн)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Ньюкасл Юнайтед
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 36 человек

