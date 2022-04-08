Гвардиола отреагировал на предложение возглавить сборную Бразилии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола опроверг информацию о том, что может возглавить сборную Бразилии, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Manchester Evening News.

Ранее Marca сообщила, что Бразильская конфедерация футбола рассматривает вариант с приглашением испанца на пост главного тренера национальной команды после чемпионата мира-2022.

Отмечалось, что федерация уже связалась с представителями Гвардиолы и даже готова была предложить четырехлетний контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год.

"У меня есть контракт с "Манчестер Сити", я очень счастлив здесь. Я готов остаться здесь навсегда. Лучшего места и быть не может. Я бы продлил контракт на десять лет, но сейчас неподходящий момент. Не знаю, откуда взялась эта информация", - сказал Гвардиола.

Гвардиола тренирует английский клуб с 2016 года, до этого он возглавлял "Баварию" и "Барселону".

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