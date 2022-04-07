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Гвардиоле предложили возглавить топ-сборную. Подробности

Гвардиоле предложили возглавить топ-сборную. Подробности
©Reuters
Новости спорта Футбол Англия

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Бразилии, сообщает Marca.

Федерация футбола Бразилии считает 51-летнего испанца идеальным кандидатом на пост главного тренера, который после чемпионата мира 2022 года в Катаре покинет Тите.

Отмечается, что федерация уже связалась с представителями Гвардиолы.

Ему предлагают четырехлетний контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год, тогда как в "МанСити" он получает на восемь миллионов больше.

Напомним, на ЧМ-2022 Бразилия в квартете G сыграет со сборными Швейцарии, Сербии и Камеруна.

Гвардиола тренирует английский клуб с 2016 года, до этого он возглавлял "Баварию" и "Барселону".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 30 23 4 3 70-18 73
2 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4 Тоттенхэм Хотспур 30 17 3 10 52-37 54
5 Арсенал 29 17 3 9 44-34 54
6 Вест Хэм Юнайтед 31 15 6 10 51-40 51
7 Манчестер Юнайтед 30 14 9 7 49-41 51
8 Вулверхэмптон Уондерерс 31 15 4 12 33-27 49
9 Кристал Пэлас 30 8 13 9 42-38 37
10 Лестер Сити 28 10 7 11 43-47 37
11 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
12 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
13 Брайтон энд Хов Альбион 30 7 13 10 26-36 34
14 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
15 Ньюкасл 30 7 10 13 33-54 31
16 Лидс Юнайтед 31 7 9 15 35-68 30
17 Эвертон 29 7 4 18 32-52 25
18 Бернли 29 4 12 13 25-42 24
19 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
20 Норвич Сити 30 4 6 20 18-63 18

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Метки:
Гвардиола Хосеп АПЛ Бразилия

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