Гвардиола "отдал" титул АПЛ другому клубу

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после неожиданного поражения от "Брайтона" со счетом 1:2 в 11-м туре АПЛ признал, что, возможно, настало время для другой команды примерить чемпионскую корону в этом сезоне, сообщают Vesti.kz.

Под руководством Гвардиолы "Сити" доминировал в Премьер-лиге, завоевав шесть титулов за последние семь лет, уступив лишь однажды - в сезоне 2019/20, когда трофей завоевал "Ливерпуль".

"Возможно, после того как мы за семь лет шесть раз выиграли Премьер-лигу, другая команда заслужила взять титул", - цитирует Гвардиолу пресс-служба АПЛ.

На данный момент "Манчестер Сити" набрал 23 очка и занимает второе место в АПЛ. Лидирует в чемпионате Англии "Ливерпуль", набравший 28 баллов.