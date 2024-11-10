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Гвардиола "отдал" титул АПЛ другому клубу

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Гвардиола "отдал" титул АПЛ другому клубу ©Depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после неожиданного поражения от "Брайтона" со счетом 1:2 в 11-м туре АПЛ признал, что, возможно, настало время для другой команды примерить чемпионскую корону в этом сезоне, сообщают Vesti.kz.

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после неожиданного поражения от "Брайтона" со счетом 1:2 в 11-м туре АПЛ признал, что, возможно, настало время для другой команды примерить чемпионскую корону в этом сезоне, сообщают Vesti.kz.

Под руководством Гвардиолы "Сити" доминировал в Премьер-лиге, завоевав шесть титулов за последние семь лет, уступив лишь однажды - в сезоне 2019/20, когда трофей завоевал "Ливерпуль".

"Возможно, после того как мы за семь лет шесть раз выиграли Премьер-лигу, другая команда заслужила взять титул", - цитирует Гвардиолу пресс-служба АПЛ.

На данный момент "Манчестер Сити" набрал 23 очка и занимает второе место в АПЛ. Лидирует в чемпионате Англии "Ливерпуль", набравший 28 баллов.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2 Манчестер Сити 11 7 2 2 22-13 23
3 Ноттингем Форест 10 5 4 1 14-7 19
4 Брайтон энд Хов Альбион 11 5 4 2 19-15 19
5 Челси 10 5 3 2 20-12 18
6 Арсенал 10 5 3 2 17-11 18
7 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
9 Тоттенхэм Хотспур 10 5 1 4 22-11 16
10 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
11 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
12 Ньюкасл Юнайтед 10 4 3 3 10-10 15
13 Манчестер Юнайтед 10 3 3 4 9-12 12
14 Вест Хэм Юнайтед 11 3 3 5 13-19 12
15 Лестер Сити 10 2 4 4 14-18 10
16 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17 Кристал Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
18 Вулверхэмптон Уондерерс 11 1 3 7 16-27 6
19 Ипсвич 10 0 5 5 10-21 5
20 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4

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Манчестер Сити Гвардиола Хосеп АПЛ

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