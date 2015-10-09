Гвардиола оформил антирекорд в АПЛ

В Английской Премьер-лиге состоялся матч пятого тура, в котором "Арсенал" и "Манчестер Сити" разошлись миром - 1:1, сообщают Vesti.kz.
В составе "Манчестер Сити" на девятой минуте отличился Эрлинг Холанд. "Арсенал" спасся после гола Габриэла Мартинелли на 90+3 минуте.
Любопытный факт отметила Opta: по ходу встречи "горожане" владели мячом лишь 33 процента времени - и это худший показатель в истории команд Хосепа Гвардиолы в национальных первенствах.
До этого ни в одном из 600 матчей под его руководством владение никогда не опускалось так низко. Сегодняшняя игра стала 601-й для испанского тренера.
