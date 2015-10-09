Гвардиола объявил решение по Хусанову перед матчем "Сити" с "Ливерпулем" в АПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.
Состав "Ливерпуля"
Главный тренер хозяев Арне Слот выбрал следующих футболистов:
- Алиссон Бекер,
- ван Дейк,
- Керкез,
- Конате,
- Собослаи,
- Гравенберх,
- Мак Аллистер,
- Вирц, Гакпо,
- Салах,
- Экитике.
Состав "Сити"
Наставник "горожан" также определился с составом, в который вошёл защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов.
- Доннарумма,
- Нунес,
- О'Райли,
- Гехи,
- Аит-Нури,
- Хусанов,
- Родри,
- Семеньо,
- Силва,
- Мармуш,
- Холанд.
Матч между командами состоится сегодня, 8 февраля, и пройдёт на стадионе "Энфилд" в "Ливерпуле". Начало встречи запланировано на 21:30 по казахстанскому времени.
После 24 сыгранных туров мерсисайдский клуб имеет в активе 39 очков и располагается на шестой позиции в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь, "Сити" с 47 набранными баллами уверенно идут вторыми, продолжая борьбу за лидерство в чемпионате.
Перес принял решение по назначению Гвардиолы в "Реал"
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама