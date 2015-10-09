Гвардиола объявил решение по Хусанову перед матчем "Сити" с "Ливерпулем" в АПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

Состав "Ливерпуля"

Главный тренер хозяев Арне Слот выбрал следующих футболистов:

Алиссон Бекер,

ван Дейк,

Керкез,

Конате,

Собослаи,

Гравенберх,

Мак Аллистер,

Вирц, Гакпо,

Салах,

Экитике.

Состав "Сити"

Наставник "горожан" также определился с составом, в который вошёл защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов.

Доннарумма,

Нунес,

О'Райли,

Гехи,

Аит-Нури,

Хусанов,

Родри,

Семеньо,

Силва,

Мармуш,

Холанд.

Матч между командами состоится сегодня, 8 февраля, и пройдёт на стадионе "Энфилд" в "Ливерпуле". Начало встречи запланировано на 21:30 по казахстанскому времени.

После 24 сыгранных туров мерсисайдский клуб имеет в активе 39 очков и располагается на шестой позиции в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь, "Сити" с 47 набранными баллами уверенно идут вторыми, продолжая борьбу за лидерство в чемпионате.

