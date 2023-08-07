Гвардиола объяснил поражение "Манчестер Сити" от "Арсенала" в матче за Суперкубок Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды матче Суперкубка Англии с "Арсеналом", сообщают Vesti.kz.

"Горожане" уступили "канонирам" в серии пенальти 1:4 (1:1 – основное время) и упустили возможность завоевать четвертый трофей за этот год.

"Независимо от того, проиграли мы или победили, прямо сейчас я знаю, в каком положении находится команда. Нам нужно восстановиться и подготовиться к матчу с "Бернли", затем полететь в Афины, сыграть в десять вечера, закончить в два часа ночи, вернуться и сыграть в субботу с "Ньюкаслом" дома. Таков план. Мы бы однозначно хотели сегодня победить, но порой нужно принять поражение и отдать должное сопернику", – приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Также наставник горожан посетовал на плотный предсезонный график:

"Мы завершили невероятно напряженный сезон, игроки уехали в сборные и даже, возможно, трех недель не отдохнули. Собрались, немного потренировались в Манчестере, потом улетели в Азию, где тренироваться невозможно. Мы неплохо сыграли с "Баварией", а также провели еще два спарринга. Игроки были очень хороши, учитывая, что только недавно вернулись. Я видел, что парни все еще настроены на работу, так что жаловаться тут не на что. Психологически прибавить и понять, что после совместных побед мы способны играть еще лучше, – вот наша цель".

Добавим, что "Арсенал" завоевал 17-й Суперкубок в своей истории. Данный показатель является вторым среди всех английских клубов, впереди лишь "Манчестер Юнайтед" с 21 кубком.

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