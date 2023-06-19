Гвардиола объяснил, почему "Манчестер Сити" не будет подписывать Мбаппе

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался от возможности подписать форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Манчестер Сити" не подпишет Килиана Мбаппе. Вы и так знаете, куда он хочет перейти", - цитирует Гвардиолу El Chiringuito TV.
Известно, что Мбаппе в детстве был преданным поклонником "Реала". Предполагается, что после истечения срока действия его контракта с ПСЖ летом 2024 года, Килиан присоединится к мадридскому клубу.
Загрузка матч-центра...
Реклама