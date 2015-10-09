Гвардиола назвал самого сложного соперника в своей карьере

Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал соперника, который доставил ему больше всего проблем за всю тренерскую карьеру, передают Vesti.kz.

По словам испанского специалиста, самым сложным оппонентом для него стал Юрген Клопп. Гвардиола признался, что именно команды немецкого специалиста заставляли его чаще всего искать новые тактические решения и пересматривать собственные идеи.

"Юрген Клопп был главным соперником в моей карьере. Этот парень мог менять систему каждые 20 минут. Он сводил меня с ума", — приводит слова Гвардиолы AS.

Отметим, что соперничество Гвардиолы с Клоппом не ограничилось только английской премьер-лигой во главе "Манчестер Сити" и "Ливерпуля". Ранее специалисты работали в Бундеслиге, где они возглавляли "Баварию" и дортмундскую "Боруссию".

Напомним, в мае "Манчестер Сити" объявил об уходе Гвардиолы с поста главного тренера клуба по окончании сезона-2025/20026. Под его руководством "горожане" завоевали 20 трофеев, в том числе шесть раз выиграли АПЛ и один раз Лигу чемпионов.

С 2025 года Клопп занимает должность директора по международным связям Red Bull. Он дважды выигрывал чемпионат Германии с "Боруссией" (в 2011 и 2012 годах), а в 2015—2024 годах возглавлял "Ливерпуль", с которым завоевал восемь трофеев, в том числе побеждал в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.

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