Гвардиола назвал причину трансфера новичка за 72 миллиона

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал переход в свою команду ганского вингера Антуана Семеньо из "Борнмута", передают Vesti.kz.

По данным Transfermarkt, контракт подписан до 30 июня 2031 года, а сумма сделки составила 72 миллиона евро.

"Мы давно следили за Семеньо. Он может играть на обоих флангах, справа и слева, невероятно хорошо использует обе ноги. И на позиции нападающего он также может играть, используя свою скорость. Многие клубы хотели его заполучить, и он решил присоединиться к нам, поэтому я могу только поблагодарить его", - цитирует тренера инсайдер Фабрицио Романо.

В карьере Семеньо также были "Сандерленд", "Ньюпорт Каунти" и "Бристоль Сити". В текущем сезоне он провёл 21 матча, забил десять голов и отдал три ассиста.

Ready to be part of this journey 🩵 pic.twitter.com/HqdWaalk66 — Manchester City (@ManCity) January 9, 2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!