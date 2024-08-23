Гвардиола назвал главную угрозу для "Ман Сити" в АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал команду, которую опасается в новом сезоне английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

В прошедшей кампании "горожане" выиграли АПЛ в четвертый раз подряд. В двух последних розыгрышах главным конкурентом "Сити" был "Арсенал", но, по мнению Гвардиолы, дать бой способны и многие другие команды.

"Ньюкасл" вернется. В этом сезоне у них нет еврокубков. У них будет потрясающая энергия и физическая подготовка, ведь они играют всего один матч в неделю. Мы будем опасаться матчей с ними", - сказал Гвардиола в эфире подкаста Men in Blazers.

Напомним, Гвардиола возглавляет "Сити" с 2016 года. За восемь лет "горожане" выиграли 16 трофеев, из которых 13 - внутри Англии.

Контракт Гврадиолы с "Сити" рассчитан до лета 2025 года. Ранее специалист также возглавлял каталонскую "Барселону" и мюнхенскую "Баварию".

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