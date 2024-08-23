Гвардиола назвал главную угрозу для "Ман Сити" в АПЛ
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал команду, которую опасается в новом сезоне английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал команду, которую опасается в новом сезоне английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.
В прошедшей кампании "горожане" выиграли АПЛ в четвертый раз подряд. В двух последних розыгрышах главным конкурентом "Сити" был "Арсенал", но, по мнению Гвардиолы, дать бой способны и многие другие команды.
"Ньюкасл" вернется. В этом сезоне у них нет еврокубков. У них будет потрясающая энергия и физическая подготовка, ведь они играют всего один матч в неделю. Мы будем опасаться матчей с ними", - сказал Гвардиола в эфире подкаста Men in Blazers.
Напомним, Гвардиола возглавляет "Сити" с 2016 года. За восемь лет "горожане" выиграли 16 трофеев, из которых 13 - внутри Англии.
Контракт Гврадиолы с "Сити" рассчитан до лета 2025 года. Ранее специалист также возглавлял каталонскую "Барселону" и мюнхенскую "Баварию".
Гвардиола наказал звезду "Сити" за промах с пенальти
Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Брайтон энд Хов Альбион
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3
|Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5
|Астон Вилла
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|6
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|Манчестер Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|9
|Ноттингем Форест
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|11
|Лестер Сити
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|13
|Кристал Пэлас
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|15
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|16
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|17
|Челси
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|18
|Ипсвич
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|19
|Вулверхэмптон Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|20
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
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