Гвардиола назвал фаворитов чемпионской гонки АПЛ

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"Всегда кто первый – тот фаворит, второй – "Арсенал", а мы – третьи. Теперь это не в наших руках. Все, что мы можем сделать, это думать об "Астон Вилле". Если вы находитесь на вершине лиги – как я и говорил раньше – вы фавориты", - приводит слова Гвардиолы The Guardian.
На данный момент "Сити" с 64 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на три балла. Вторым идет "Арсенал" (65).
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