Гвардиола нашел объяснение упущенной победе "Ман Сити" с 2:0

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал игру с "Брентфордом" в 21-м туре английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

"Горожане" вели в гостях 2:0 к 82-й минуте, но умудрились упустить победу и сыграть вничью - 2:2. Видео голов смотрите здесь.

"Мы немного разочарованы, при счете 2:0 нам не удалось удержать преимущество. Сегодня мы не принимали правильных решений в последней трети поля.

Из-за отсутствия центральных защитников, Родри, из-за многих других факторов мы находимся не в лучшей форме и неправильно принимаем решения. К сожалению, мы не смогли выиграть. На этом стадионе непросто играть.

Почему команда не удержала преимущество? Не знаю, такое может случиться. Мы должны действовать немного лучше, но сегодня все было не так уж плохо", - цитирует тренера BBC.