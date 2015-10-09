Гвардиола на пороге исторического момента в АПЛ: подробности

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вплотную приблизился к историческому достижению в Английской премьер-лиге, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Euro-Football.ru.

На данный момент на счету испанского специалиста десять побед над принципиальным соперником в матчах АПЛ. Больше пока только у легендарного наставника "Арсенала" Арсена Венгера - 12. Замыкает тройку лидеров ученик Гвардиолы, главный тренер "канониров" Микель Артета, у которого восемь побед над "Юнайтед".

В последней встрече между командами "Манчестер Сити" разгромил соперников со счётом 3:0. Один гол забил Фил Фоден, а Эрлинг Холанд оформил дубль.