Громкой сенсацией закончился матч АПЛ
©ФК "Тоттенхэм"
Английский "Ипсвич" в гостях сенсационно победил "Тоттенхэм" в матче 11-го тура английской премьер-лиги, передает Vesti.kz.
Английский "Ипсвич" в гостях сенсационно победил "Тоттенхэм" в матче 11-го тура английской премьер-лиги, передает Vesti.kz.
"Тоттенхэм" считался очевидным фаворитом в этой игре, но в итоге потерпел поражение со счетом 1:2. На 31-й минуте Сэмми Шмодикс вывел "Ипсвич" вперед, а 43-й Лиэм Делап упрочил преимущество гостей.
"Шпорам" удалось провести гол престижа: на 69-й минуте отличился Родриго Бентанкур.
Благодаря этой победе "Ипсвич" набрал 8 очков и покинул зону вылета: теперь дебютант премьер-лиги занимает 17-е место.
"Тоттенхэм" с 16 очкам после 11 сыгранных матчей оказался на 10-м месте.
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