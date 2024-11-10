Громкой сенсацией закончился матч АПЛ

Английский "Ипсвич" в гостях сенсационно победил "Тоттенхэм" в матче 11-го тура английской премьер-лиги, передает Vesti.kz.

"Тоттенхэм" считался очевидным фаворитом в этой игре, но в итоге потерпел поражение со счетом 1:2. На 31-й минуте Сэмми Шмодикс вывел "Ипсвич" вперед, а 43-й Лиэм Делап упрочил преимущество гостей.

"Шпорам" удалось провести гол престижа: на 69-й минуте отличился Родриго Бентанкур.

Благодаря этой победе "Ипсвич" набрал 8 очков и покинул зону вылета: теперь дебютант премьер-лиги занимает 17-е место.

"Тоттенхэм" с 16 очкам после 11 сыгранных матчей оказался на 10-м месте.