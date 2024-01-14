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Гол на 91-й минуте решил исход матча "Ньюкасл" - "Манчестер Сити"

Гол на 91-й минуте решил исход матча "Ньюкасл" - "Манчестер Сити"
©twitter.com/NUFC

"Ньюкасл" уступил на своем поле "Манчестер Сити" (2:3) в рамках 21-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

Исход встречи на "Сент-Джеймс Парк" решился в компенсированное время, когда гостям удалось забить решающий гол. В их составе отличились Бернарду Силва (26-я минута), Кевин де Брюйне (74-я) и Оскар Бобб (90+1-я). У проигравших голы забили Александер Исак (35-я) и Энтони Гордон (37-я).

После этого успеха "Манчестер Сити" с 43 очками идет на втором месте турнирной таблицы, а "Ньюкасл" (29) располагается на десятой строчке.

Следующую игру в АПЛ "Ньюкасл" проведет в гостях с "Астон Виллой" 30 января, а на следующий день "Манчестер Сити" дома примет "Бернли".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2 Манчестер Сити 20 13 4 3 48-23 43
3 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
4 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5 Тоттенхэм Хотспур 20 12 3 5 42-29 39
6 Вест Хэм Юнайтед 20 10 4 6 33-30 34
7 Брайтон энд Хов Альбион 20 8 7 5 38-33 31
8 Челси 21 9 4 8 35-31 31
9 Манчестер Юнайтед 20 10 1 9 22-27 31
10 Ньюкасл Юнайтед 21 9 2 10 41-32 29
11 Вулверхэмптон Уондерерс 20 8 4 8 30-31 28
12 Эвертон 20 8 2 10 24-28 26
13 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
14 Фулхэм 21 7 3 11 28-36 24
15 Кристал Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
16 Ноттингем Форест 20 5 5 10 24-35 20
17 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
18 Лутон Таун 20 4 4 12 24-38 16
19 Бернли 21 3 3 15 21-42 12
20 Шеффилд Юнайтед 20 2 3 15 15-49 9

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Метки:
Манчестер Сити АПЛ Ньюкасл

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