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Футболистам "Ньюкасла" пообещали миллион за победу в Кубке. Но есть нюансы

Футболистам "Ньюкасла" пообещали миллион за победу в Кубке. Но есть нюансы
©twitter.com/NUFC

Футболисты "Ньюкасла" получат больше миллиона фунтов на всех в случае победы в Кубке английской лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Daily Mail, премиальный фонд "сорок" за победу в финальном матче с "Манчестер Юнайтед" в десять раз превышает сумму призовых от Английской футбольной лиги (EFL). Отмечается, что саудовские владельцы "Ньюкасла" с удовольствием наградят игроков за первый трофей за 48 лет.

При этом бонусы будут распределены между игроками по сложной формуле. Будут учитываться матчи и минуты, сыгранные в этом сезоне. Главный тренер Эдди Хау также получит бонус, прописанный в его контракте.

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Сумма премиальных была согласована в ходе переговоров между руководством "Ньюкасла" и игроками еще прошлым летом.

Финал за Кубок английской лиги между "Ньюкаслом" и "Манчестер Юнайтед" пройдет в воскресенье, 26 февраля.

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Метки:
Ньюкасл Футбол

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