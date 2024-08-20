Футболиста "Тоттенхэма" унесли с поля на носилках: появилась информация о его состоянии
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Футболист лондонского "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур получил травму головы в матче первого тура английской премьер-лиги (АПЛ) с "Лестером", сообщают Vesti.kz.
Футболист лондонского "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур получил травму головы в матче первого тура английской премьер-лиги (АПЛ) с "Лестером", сообщают Vesti.kz.
Инцидент случился во втором тайме. Бентанкур потерял сознание после столкновения с игроком "лис" Абдулом Фатаву в борьбе за верховой мяч. После оказанной медицинской помощи игрок "шпор" пришел в себя, но покинул поле на носилках в кислородной маске.
Conmoción cerebral de Bentancur 🚨🚨— Ángel Villanueva (@angelfisiorehab) August 19, 2024
El jugador del Tottenham Hotspur recibió un fuerte traumatismo en su cabeza en una jugada a balón parado (córner) 💥🤕
La Premier League activó los protocolos y lo sacaron en camilla, con el futbolista consciente 🚑 pic.twitter.com/k7nKTKLX94
После игры главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу рассказал о состоянии Бентанкура.
"Насколько я понимаю, он разговаривает и находится в сознании, но, очевидно, я позволю медицинской бригаде заняться этим", - приводит слова Постекоглу официальный сайт "Тоттенхэма".
Сам же матч 1-го тура АПЛ "Лестер" - "Тоттенхэм" завершился со счетом 1:1.
Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Брайтон энд Хов Альбион
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3
|Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5
|Астон Вилла
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|6
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|Манчестер Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|9
|Ноттингем Форест
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|11
|Лестер Сити
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|13
|Кристал Пэлас
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|15
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|16
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|17
|Челси
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|18
|Ипсвич
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|19
|Вулверхэмптон Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|20
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
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