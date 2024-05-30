Футболист МЮ сделал признание про талант Роналду

Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот рассказал об отношении к бывшему звездному партнеру Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

"Я никогда не говорил этого раньше, но никто в футболе не влиял на меня так, как Криштиану. Как на поле, так и вне его. Я считаю его другом, но это звучит нереально, потому что он был моим кумиром, примером для меня на протяжении многих лет. Впервые я встретился с ним лично на Евро-2020, и любое время, проведенное с ним, делает меня богаче в плане знаний. Я могу что-то почерпнуть из его огромного опыта, таланта и мудрости", – приводит слова Дало FourFourTwo.

В нынешнем сезоне Дало сыграл 50 матчей, забил три мяча и отдал пять голевых передач. Вместе с Роналду защитник играл за "Юнайтед" с 2021 по 2022 год. Также они являются партнерами по сборной Португалии.

С 2023 года Криштиану выступает за саудовский "Аль-Наср". Также в его карьере были лиссабонский "Спортинг", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".