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Новости спорта Футбол Англия
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Футболист МЮ сделал признание про талант Роналду

Футболист МЮ сделал признание про талант Роналду
©ФК "Аль-Наср"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот рассказал об отношении к бывшему звездному партнеру Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

"Я никогда не говорил этого раньше, но никто в футболе не влиял на меня так, как Криштиану. Как на поле, так и вне его. Я считаю его другом, но это звучит нереально, потому что он был моим кумиром, примером для меня на протяжении многих лет. Впервые я встретился с ним лично на Евро-2020, и любое время, проведенное с ним, делает меня богаче в плане знаний. Я могу что-то почерпнуть из его огромного опыта, таланта и мудрости", – приводит слова Дало FourFourTwo.

В нынешнем сезоне Дало сыграл 50 матчей, забил три мяча и отдал пять голевых передач. Вместе с Роналду защитник играл за "Юнайтед" с 2021 по 2022 год. Также они являются партнерами по сборной Португалии.

С 2023 года Криштиану выступает за саудовский "Аль-Наср". Также в его карьере были лиссабонский "Спортинг", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 28 7 3 96-34 91
2 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5 Тоттенхэм Хотспур 38 20 6 12 74-61 66
6 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7 Ньюкасл Юнайтед 38 18 6 14 85-62 60
8 Манчестер Юнайтед 38 18 6 14 57-58 60
9 Вест Хэм Юнайтед 38 14 10 14 60-74 52
10 Кристал Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11 Брайтон энд Хов Альбион 38 12 12 14 55-62 48
12 Эвертон 38 13 9 16 40-51 48
13 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
14 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
15 Вулверхэмптон Уондерерс 38 13 7 18 50-65 46
16 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17 Ноттингем Форест 38 9 9 20 49-67 36
18 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20 Шеффилд Юнайтед 38 3 7 28 35-104 16

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Метки:
Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану АПЛ Футбол

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