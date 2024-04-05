Футболист "Манчестер Сити" повторил рекорд Роналду в АПЛ

Нападающий "Манчестер Сити" Фил Фоден оформил хет-трик в матче 31-го тура АПЛ против "Астон Виллы" (4:1), сообщают Vesti.kz.

Как информирует ESPN англичанин по хет-трикам в КПЛ достиг показателей португальца Криштиану Роналду, который выступал за "Манчестер Юнайтед". На счету обоих игроков по три хет-трика в матчах чемпионата Англии.

Отметим, что в АПЛ до достижения 24-летнего возраста по три хет-трика прежде удавалось оформлять только Робби Фаулеру (7 хет-триков), Майклу Оуэну (7), Гарри Кейну (6) и Эрлингу Холанду (5).

Добавим, что на счету Фодена 14 забитых мячей и семь ассистов в 30 матчах текущего сезона АПЛ.

"Манчестер Сити" (67 очков) занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, уступая три балла "Ливерпулю" и один "Арсеналу".