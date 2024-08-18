Форварда "Арсенала" потрогали за пятую точку и наказали. Обидчика - нет
Любопытный эпизод произошел в конце матча первого тура футбольной английской премьер-лиги "Арсенал" - "Вулверхэмптон" (2:0), передают Vesti.kz.
Любопытный эпизод произошел в конце матча первого тура футбольной английской премьер-лиги "Арсенал" - "Вулверхэмптон" (2:0), передают Vesti.kz.
Колумбийский защитник гостей Йерсон Москера потрогал за пятую точку форварда "канониров" Габриэля Жезуса. Бразильцу это не понравилось и он оттолкнул соперника, за что Жезус получил предупреждение, а Москера остался безнаказанным.
Голы у "Арсенала" забили Кай Хаверц (25-я минута) и Букайо Сака (74-я).
24 августа "Арсенал" на выезде сыграет с "Астон Виллой", а на следующий день "Вулверхэмптон" на своем поле примет "Челси".
📸 - Mosquera grabbed Gabriel Jesus' ass, not sure why. pic.twitter.com/fvmr8Tjndv— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) August 17, 2024
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