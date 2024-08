Форварда "Арсенала" потрогали за пятую точку и наказали. Обидчика - нет

Любопытный эпизод произошел в конце матча первого тура футбольной английской премьер-лиги "Арсенал" - "Вулверхэмптон" (2:0), передают Vesti.kz.

Колумбийский защитник гостей Йерсон Москера потрогал за пятую точку форварда "канониров" Габриэля Жезуса. Бразильцу это не понравилось и он оттолкнул соперника, за что Жезус получил предупреждение, а Москера остался безнаказанным.

Голы у "Арсенала" забили Кай Хаверц (25-я минута) и Букайо Сака (74-я).

24 августа "Арсенал" на выезде сыграет с "Астон Виллой", а на следующий день "Вулверхэмптон" на своем поле примет "Челси".

📸 - Mosquera grabbed Gabriel Jesus' ass, not sure why. pic.twitter.com/fvmr8Tjndv