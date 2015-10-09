Фанаты выбрали сборную АПЛ 2025 года: в ней нет игроков "Ливерпуля"

Пресс-служба английской Премьер-лиги объявила состав символической сборной года по версии болельщиков. В команду вошли сразу четыре футболиста "Арсенала", в то время как ни один игрок "Ливерпуля", победителя сезона-2024/25, не попал в этот список, сообщают Vesti.kz.
Выбор фанатов помимо игроков "Арсенала" пал на футболистов "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Кристал Пэлас", "Астон Виллы" и "Борнмута".
Вратарь: Давид Райя ("Арсенал").
Защитники: Юрриен Тимбер ("Арсенал"), Габриэл Магальяйнс ("Арсенал"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Рис Джеймс ("Челси"), Даниэль Муньос ("Кристал Пэлас").
Полузащитники: Морган Роджерс ("Астон Вилла"), Деклан Райс ("Арсенал"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед").
Нападающие: Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Антуан Семеньо ("Борнмут").
As chosen by you...— Premier League (@premierleague) January 2, 2026
The 2025 Premier League Fan Team of the Year! ✨
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама