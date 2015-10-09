Фанаты выбрали сборную АПЛ 2025 года: в ней нет игроков "Ливерпуля"

Пресс-служба английской Премьер-лиги объявила состав символической сборной года по версии болельщиков. В команду вошли сразу четыре футболиста "Арсенала", в то время как ни один игрок "Ливерпуля", победителя сезона-2024/25, не попал в этот список, сообщают Vesti.kz.

Выбор фанатов помимо игроков "Арсенала" пал на футболистов "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Кристал Пэлас", "Астон Виллы" и "Борнмута".

Вратарь: Давид Райя ("Арсенал").

Защитники: Юрриен Тимбер ("Арсенал"), Габриэл Магальяйнс ("Арсенал"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Рис Джеймс ("Челси"), Даниэль Муньос ("Кристал Пэлас").

Полузащитники: Морган Роджерс ("Астон Вилла"), Деклан Райс ("Арсенал"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед").

Нападающие: Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Антуан Семеньо ("Борнмут").

As chosen by you...



The 2025 Premier League Fan Team of the Year! ✨ — Premier League (@premierleague) January 2, 2026

