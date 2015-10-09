Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 18:36
 

Фанаты выбрали сборную АПЛ 2025 года: в ней нет игроков "Ливерпуля"

  Комментарии

Фанаты выбрали сборную АПЛ 2025 года: в ней нет игроков "Ливерпуля" ©x.com/LFC/

Пресс-служба английской Премьер-лиги объявила состав символической сборной года по версии болельщиков. В команду вошли сразу четыре футболиста "Арсенала", в то время как ни один игрок "Ливерпуля", победителя сезона-2024/25, не попал в этот список, сообщают Vesti.kz.

Выбор фанатов помимо игроков "Арсенала" пал на футболистов "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Кристал Пэлас", "Астон Виллы" и "Борнмута".

Вратарь: Давид Райя ("Арсенал").

Защитники: Юрриен Тимбер ("Арсенал"), Габриэл Магальяйнс ("Арсенал"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Рис Джеймс ("Челси"), Даниэль Муньос ("Кристал Пэлас").

Полузащитники: Морган Роджерс ("Астон Вилла"), Деклан Райс ("Арсенал"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед").

Нападающие: Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Антуан Семеньо ("Борнмут").

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 19 14 3 2 37-12 45
2 Астон Вилла 20 13 3 4 33-24 42
3 Манчестер Сити 19 13 2 4 43-17 41
4 Ливерпуль 19 10 3 6 30-26 33
5 Челси 19 8 6 5 32-21 30
6 Манчестер Юнайтед 19 8 6 5 33-29 30
7 Сандерленд 19 7 8 4 20-18 29
8 Эвертон 19 8 4 7 20-20 28
9 Брентфорд 19 8 3 8 28-26 27
10 Кристал Пэлас 19 7 6 6 22-21 27
11 Фулхэм 19 8 3 8 26-27 27
12 Тоттенхэм Хотспур 19 7 5 7 27-23 26
13 Ньюкасл Юнайтед 19 7 5 7 26-24 26
14 Брайтон энд Хов Альбион 19 6 7 6 28-27 25
15 Борнмут 19 5 8 6 29-35 23
16 Лидс Юнайтед 19 5 6 8 25-32 21
17 Ноттингем Форест 20 5 3 12 19-33 18
18 Вест Хэм Юнайтед 19 3 5 11 21-38 14
19 Бернли 19 3 3 13 20-37 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 19 0 3 16 11-40 3

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
4 января 20:00   •   не начат
Фулхэм
Фулхэм
(Лондон)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
Фулхэм
Ничья
Ливерпуль
Проголосовало 3 человек

