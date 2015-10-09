Это случилось: Дастан Сатпаев покинул Казахстан ради "Челси"

Казахстанский форвард Дастан Сатпаев отправился в Лондон, где присоединится к "Челси" для начала предсезонных сборов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Scout in Eurasia.

"Дастан Сатпаев улетел в Лондон, где присоединится к предсезонному тренировочному сбору "Челси". Он летит с матерью, а его старший брат Дархан приехал в аэропорт, чтобы проводить его", — информирует источник.

🚨🇰🇿 | Dastan Satpaev has departed for London, where he will join Chelsea's pre-season training camp.



He is traveling with his mother, while his older brother, Darkhan, came to the airport to see him off. pic.twitter.com/a5CmHQQ8dH — Scout in Eurasia (@ScoutEurasia) June 27, 2026

Ранее сообщалось, что лондонский "Челси" ещё в начале 2025 года достиг соглашения с "Кайратом" о трансфере футболиста. После достижения совершеннолетия в августе 2026 года Сатпаев сможет официально присоединиться к английскому клубу.

На счету Сатпаева 58 матчей за алматинцев, в которых Дастан забил 26 голов и сделал девять ассистов.

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