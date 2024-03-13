"Это безумие". Клопп высказался о решении уйти из "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал решение покинуть клуб по окончании сезона, сообщают Vesti.kz. Немецкий специалист заявил, что не передумал и по-прежнему собирается покинуть команду.
"Передумал ли я? Конечно, нет. Вспомните, как я сказал, что в Англии никогда не буду тренировать другой клуб. Это все равно что на следующий год я бы возглавил другую команду АПЛ. Это безумие.
Я не говорю такие вещи, не обдумав их заранее. Я просто хочу, чтобы у клуба все было настолько хорошо, насколько это возможно. Я уверен, что с правильным руководством у "Ливерпуля" есть прочный фундамент", - цитирует Клоппа Goal.
Напомним, Клопп возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года. По завершении нынешнего сезона специалист покинет клуб.
Под его руководством "красные" выиграли АПЛ (2019/20), Кубок Англии (2021/22), Кубок лиги (2021/22), Суперкубок Англии (2022), Лигу чемпионов (2018/19), Суперкубок УЕФА (2019) и клубный чемпионат мира (2019). Еще он тренировал дортмундскую "Боруссию" и "Майнц 05".
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