Эмир Катара заинтересован в покупке "Манчестер Юнайтед". Известны подробности

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заинтересован в приобретении "Манчестер Юнайтед", сообщает Sport 24 со ссылкой на The Guardian.

По данным источника, эмир Катара оценивает "Манчестер Юнайтед" в 4,5 миллиарда фунтов стерлингов, тогда как нынешние владельцы манкунианцев, семейство Глейзеров, хотят получить 6 миллиардов.

Другой проблемой может стать то, что инвестиционный фонд Qatar Sports Investments, за которым стоит эмир Катара, с 2011 года владеет ПСЖ, а регламент УЕФА не позволяет клубам с одним владельцем участвовать в еврокубках вместе.

Семья Глейзеров сообщила о готовности рассмотреть возможность продажи "Манчестер Юнайтед" в ноябре прошлого года.

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