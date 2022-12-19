Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Комментарии

Эмир Катара подвергся критике за подарок Месси после финала ЧМ-2022

Эмир Катара подвергся критике за подарок Месси после финала ЧМ-2022
©FIFA

Экс-полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер не понял момента, когда эмир Катара накинул на форварда сборной Аргентины Лионеля Месси арабский бишт, сообщает "Чемпионат". Это случилось перед самым празднованием победы на чемпионате мира, когда Месси должен был поднять трофей.

"Вы отнимаете у игрока большой момент в его карьере. Я тоже не думаю, что это хорошо. Можно было сделать это позже, в раздевалке. Не думаю, что сам Месси был счастлив. На мой взгляд, акция была неудачной", - заявил Швайнштайгер.

Бишт - традиционный плащ, популярный в арабском мире. Бишт носят на особых мероприятиях, таких как свадьбы и праздник Курбан-байрам. Он традиционно изготавливается из верблюжьей и козьей шерсти и ассоциируется со статусом, богатством и торжественными мероприятиями.

Отметим, что Месси в финальном матче оформил дубль и удачно реализовал попытку в серии пенальти. Решающая встреча завершилась победой Аргентины.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Месси Лионель Катар ЧМ-2022 по футболу

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 19:39
ЧМ-2022
Модрича не включили в символическую сборную ЧМ-2022 Модрича не включили в символическую сборную ЧМ-2022
Сегодня , 18:37
ЧМ-2022
Эмир Катара подвергся критике за подарок Месси после финала ЧМ-2022 Эмир Катара подвергся критике за подарок Месси после финала ЧМ-2022
Сегодня , 17:57
ЧМ-2022
Мбаппе оставил послание после поражения в финале ЧМ-2022 по футболу Мбаппе оставил послание после поражения в финале ЧМ-2022 по футболу
Сегодня , 15:52
ЧМ-2022
"Один из лучших". Эксперт оценил драматический финал и похвалил ЧМ-2022 в Катаре "Один из лучших". Эксперт оценил драматический финал и похвалил ЧМ-2022 в Катаре
Сегодня , 15:25
ЧМ-2022
В раздевалку сборной Аргентины занесли 10 миллионов долларов за победу на ЧМ-2022 В раздевалку сборной Аргентины занесли 10 миллионов долларов за победу на ЧМ-2022
Сегодня , 13:30
ЧМ-2022
Футболист сборной Аргентины сотворил историю после гола в финале ЧМ-2022 Футболист сборной Аргентины сотворил историю после гола в финале ЧМ-2022
Сегодня , 12:41
ЧМ-2022
Сборную Беларуси по хоккею высмеяли на фоне победы Аргентины в финале ЧМ-2022 Сборную Беларуси по хоккею высмеяли на фоне победы Аргентины в финале ЧМ-2022
Сегодня , 12:15
ЧМ-2022
"Первый футболист в истории чемпионатов мира". Чего добился Месси в Катаре "Первый футболист в истории чемпионатов мира". Чего добился Месси в Катаре
Сегодня , 11:55
ЧМ-2022
Безумие в Буэнос-Айресе, или как в Аргентине празднуют победу в финале ЧМ-2022 (Видео) Безумие в Буэнос-Айресе, или как в Аргентине празднуют победу в финале ЧМ-2022 (Видео)
Сегодня , 11:29
ЧМ-2022
Сборная Саудовской Аравии вошла в историю. Кто еще обыгрывал будущих чемпионов мира? Сборная Саудовской Аравии вошла в историю. Кто еще обыгрывал будущих чемпионов мира?
Сегодня , 11:03
ЧМ-2022
Месси станцевал с Кубком мира на столе (Видео) Месси станцевал с Кубком мира на столе (Видео)
Сегодня , 10:22
ЧМ-2022
Хабиб посвятил пост финалу ЧМ-2022 по футболу Хабиб посвятил пост финалу ЧМ-2022 по футболу
Сегодня , 09:30
ЧМ-2022
Мбаппе обошел Месси в гонке бомбардиров на ЧМ-2022 Мбаппе обошел Месси в гонке бомбардиров на ЧМ-2022
Сегодня , 09:08
ЧМ-2022
Во Франции вспыхнули новые беспорядки после победы Аргентины в финале ЧМ-2022 Во Франции вспыхнули новые беспорядки после победы Аргентины в финале ЧМ-2022
Сегодня , 08:43
ЧМ-2022
"Старик все испортил". Куат Хамитов прокомментировал финал ЧМ-2022 по футболу "Старик все испортил". Куат Хамитов прокомментировал финал ЧМ-2022 по футболу
Сегодня , 08:20
ЧМ-2022
Месси обошел Роналдо и стал автором нового рекорда Южной Америки Месси обошел Роналдо и стал автором нового рекорда Южной Америки
Сегодня , 08:00
ЧМ-2022
Уникальное достижение покорилось главному тренеру сборной Аргентины Уникальное достижение покорилось главному тренеру сборной Аргентины
Сегодня , 07:43
ЧМ-2022
Новый рекорд установлен на ЧМ-2022 по футболу в Катаре Новый рекорд установлен на ЧМ-2022 по футболу в Катаре
Сегодня , 07:27
ЧМ-2022
Сборная Аргентины по футболу вошла в историю Сборная Аргентины по футболу вошла в историю
Вчера , 23:56
ЧМ-2022
Камбэк с 0:2 и серия пенальти. Франция и Аргентина выдали драматичный финал Камбэк с 0:2 и серия пенальти. Франция и Аргентина выдали драматичный финал
Вчера , 23:50
ЧМ-2022
Мбаппе установил историческое достижение в финалах чемпионатов мира Мбаппе установил историческое достижение в финалах чемпионатов мира
Вчера , 23:18
ЧМ-2022
Месси установил новые рекорды на чемпионатах мира Месси установил новые рекорды на чемпионатах мира
Вчера , 22:41
ЧМ-2022
Месси догнал Пеле по голам на чемпионатах мира Месси догнал Пеле по голам на чемпионатах мира
Вчера , 22:28
ЧМ-2022
Ни одного удара. Сборная Франции установила антирекорд финалов чемпионатов мира Ни одного удара. Сборная Франции установила антирекорд финалов чемпионатов мира
Вчера , 21:28
ЧМ-2022
Месси открыл счет в финале ЧМ-2022 Месси открыл счет в финале ЧМ-2022
Вчера , 20:54
ЧМ-2022
Магомед Адиев назвал лучших тренеров на ЧМ-2022 Магомед Адиев назвал лучших тренеров на ЧМ-2022
Вчера , 20:19
ЧМ-2022
Месси и Мбаппе? Аргентина и Франция назвали стартовый состав на финал ЧМ-2022 Месси и Мбаппе? Аргентина и Франция назвали стартовый состав на финал ЧМ-2022
Вчера , 19:57
ЧМ-2022
Президент Казахстана обратился к эмиру Катара по поводу ЧМ-2022 Президент Казахстана обратился к эмиру Катара по поводу ЧМ-2022
Вчера , 19:33
ЧМ-2022
"Возьмем третью звезду". Зидан обратился к игрокам сборной Франции перед финалом ЧМ-2022 "Возьмем третью звезду". Зидан обратился к игрокам сборной Франции перед финалом ЧМ-2022
Вчера , 16:39
ЧМ-2022
"Он мой друг". Звезда сборной Марокко высказался о конфликте с президентом ФИФА "Он мой друг". Звезда сборной Марокко высказался о конфликте с президентом ФИФА

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus