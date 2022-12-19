Эмир Катара подвергся критике за подарок Месси после финала ЧМ-2022

Экс-полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер не понял момента, когда эмир Катара накинул на форварда сборной Аргентины Лионеля Месси арабский бишт, сообщает "Чемпионат". Это случилось перед самым празднованием победы на чемпионате мира, когда Месси должен был поднять трофей.

"Вы отнимаете у игрока большой момент в его карьере. Я тоже не думаю, что это хорошо. Можно было сделать это позже, в раздевалке. Не думаю, что сам Месси был счастлив. На мой взгляд, акция была неудачной", - заявил Швайнштайгер.

Бишт - традиционный плащ, популярный в арабском мире. Бишт носят на особых мероприятиях, таких как свадьбы и праздник Курбан-байрам. Он традиционно изготавливается из верблюжьей и козьей шерсти и ассоциируется со статусом, богатством и торжественными мероприятиями.

Отметим, что Месси в финальном матче оформил дубль и удачно реализовал попытку в серии пенальти. Решающая встреча завершилась победой Аргентины.

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