Испанский специалист Начо Роман, ранее работавший в академии мадридского "Реала", рассказал о переходе в "Манчестер Сити", особенностях подготовки молодых футболистов и конкуренции между клубами, передают Vesti.kz со ссылкой на AS.

37-летний тренер присоединился к английскому клубу после успешной работы с командами кадетов B и юношеской командой C мадридцев. В "Манчестер Сити" он занимается подготовкой футболистов в возрасте от 14 до 17 лет.

Работа в "Реале"

Роман рассказал, что в академии "Реала" ему удалось добиться значительных успехов. Вместе с юношеской командой C он выиграл чемпионат, Кубок чемпионов и международный турнир имени Пушкаша.

По словам специалиста, система подготовки мадридского клуба отличается высоким уровнем профессионализма, а сеть скаутов насчитывает от 50 до 70 человек по всей Испании.

Он также отметил, что попасть в "Кастилью" сложнее, чем в клуб высшего дивизиона, поскольку в составе второй команды "Реала" предусмотрено всего 20 мест.

Переход в "Манчестер Сити"

Роман сообщил, что предложение от английского клуба получил через руководителей академии. Переговоры он начал после окончания контракта с "Реалом" 30 июня.

Сейчас испанец отвечает за одну из возрастных групп академии "Манчестер Сити". По его словам, команда выиграла первые пять матчей под его руководством.

Одной из целей специалист назвал победу в юношеской Лиге чемпионов, которую считает достижимой в ближайшей перспективе.

Сравнение академий "Реала" и "Манчестер Сити"

Роман назвал оба клуба футбольными гигантами, отметив их возможности и инфраструктуру.

"Я не думаю, что в плане конкурентоспособности и подготовки игроков есть что-то сопоставимое с "Реалом". А в плане разумных инвестиций и получения финансовой отдачи от них нет клуба, который мог бы сравниться с "Манчестер Сити", - заявил тренер.

Также он отметил высокую конкуренцию между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" за молодых футболистов, добавив, что английским клубам приходится соперничать и с "Ливерпулем", и с командами из Лондона.

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