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Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" сделал признание о возвращении Роналду

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" сделал признание о возвращении Роналду
©instagram.com/cristiano

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер считает, что подписание Криштиану Роналду во время его пребывания на посту главного тренера английского клуба было правильным решением, передают Vesti.kz.

"Мы никогда не желали, чтобы он перешел в "Манчестер Сити". Мы одержали четыре победы и сыграли вничью, а в сентябре 2021 года возглавили лигу. К нам присоединились Рафаэль Варан и Джейдон Санчо, а затем мы сделали следующий шаг, подписав Криштиану.

Все было правильно. Не все получилось, но в тот момент это было разумным решением. Он был доступен и по-прежнему играл на высшем уровне.

Он во второй раз дебютировал в матче с "Ньюкаслом", и это был один из самых ярких дней на "Олд Траффорд" - он забил два гола. Он заслужил этот шанс вернуться. В том первом сезоне он забил 24 гола. Он заслуживает большего признания, чем то, которое он получил. Он по-прежнему один из лучших бомбардиров в мире, он выглядел для нас сильным", - приводит слова Сульшера FourFourTwo.

Роналду со скандалом покинул "МЮ" в конце 2022 года. В интервью Пирсу Моргану португалец заявил, что чувствует себя "преданным" новым главным тренером клуба Эриком тен Хагом и другими людьми в руководстве, которые якобы хотели, чтобы он ушел, а также добавил, что не уважает тен Хага, так как последний "не проявляет уважения" к нему. Он также поставил под сомнение назначение Ральфа Рангника в предыдущем сезоне, поскольку тот был "спортивным директором, а не тренером".

Впоследствии Роналду перешел в саудовский "Аль-Наср", подписав контракт до 30 июня 2025 года.

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Метки:
Роналду Криштиану Манчестер Юнайтед Футбол

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