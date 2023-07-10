Экс-футболист "Реала" выразил восхищение Месси

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Каземиро поделился мнением о Лионеле Месси., сообщают Vesti.kz.

Будучи игроком мадридского "Реала" бразилец нередко сталкивался с аргентинцем, выступавшим тогда за "Барселону". Также Каземиро доводилось противостоять семикратному победителю "Золотого мяча" в матчах сборных Бразилии и Аргентины.

"Нельзя отрицать тот факт, что Месси определил эпоху в футболе. Он всегда был особенным оппонентом, когда я играл против его "Барселоны" и сборной Аргентины. Думаю, тот, кто любит футбол, просто не может не любить Месси. Им невозможно не восхищаться", – приводит журналист Альфредо Педулла слова Каземиро.

Последним клубом Месси был французский "Пари Сен-Жермен", за который он выступал с 2021 года. После двух сезонов за парижан аргентинец на правах свободного агента перешел в американский клуб "Интер Майами".

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