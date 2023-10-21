Дубль решил исход ливерпульского дерби

"Ливерпуль" обыграл принципиальных соперников из "Эвертона" в девятом туре английской премьер-лиги (АПЛ). Матч, прошедший на "Энфилде", завершился победой красных, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Еще в первом тайме гости остались в меньшинстве, когда к 37-й минуте опытный Эшли Янг заработал второе предупреждение. Однако "Ливерпуль" все равно не мог забить вплоть до 75-й минуты, пока Мохамед Салах не реализовал пенальти. На седьмой добавленной минуте египтянин забил с игры, оформив дубль и установив окончательный счет матча.

Благодаря этой победе "Ливерпуль" набрал 20 очков и сравнялся с лидерами, однако у "Манчестер Сити" и "Арсенала" есть по матчу в запасе. Что касается "Эвертона", то клуб занимает 16-ю позицию с семью баллами в активе.

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