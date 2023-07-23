Дубль Холанда помог "Манчестер Сити" обыграть японский клуб

"Манчестер Сити" в рамках предсезонной подготовки обыграл в Токио японский клуб "Йокогама", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Товарищеский матч, проходивший на Японском Национальном стадионе завершился со счетом 5:3 в пользу английского клуба.

"Сити" проигрывал в два мяча, однако английский клуб сумел совершить камбэк. Героем матча стал форвард "горожан" Эрлинг Холанд, который оформил дубль, забив важные голы.

Также в составе "Сити" отличились Джон Стоунс, Хулиан Альварес и Родри.

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