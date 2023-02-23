Дружба с Роналду и "обида" на Месси. История уникального аргентинца из "МЮ"

Текущий сезон является первым полноценным на взрослом уровне для 18-летнего Алехандро Гарначо из "Манчестер Юнайтед". Карьера этого парня только начинается, но в мире футбола он уже является во многом уникальным человеком. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о перспективном таланте из стана "красных дьяволов".

Гарначо родился 1 июля 2004 года в столице Испании Мадриде. У него имеется два гражданства - испанское и аргентинское. Мама Алехандро является аргентинкой, и в команде он заявлен именно как аргентинец. Однако его дальнейшее будущее на уровне взрослой сборной все еще не решено.

Алехандро является воспитанником мадридского "Атлетико" , за молодежную команду которого играл до 2020 года, пока не перебрался в "Манчестер Юнайтед". Спустя полтора года, в апреле 2022-го, он дебютировал за основную команду манкунианцев, исполнив свою мечту.

У большинства футбольных фанатов Гарначо ассоциируется именно с Аргентиной, а не Испанией, хотя он успел побыть частью обеих сборных на разных уровнях. В 2021-м он провел несколько игр за сборную Испании до 18 лет, а уже спустя год играл и забивал под руководством Хавьера Маскерано в национальной команде Аргентины до 20 лет. В прошлом году Алехандро вызывали и в главную сборную Аргентины, но только для участия в тренировках основы. Там он познакомился и с Лео Месси.

В своем Instagram юный футболист написал, что счастлив быть в кругу сборной Аргентины, а также подписал фото с Месси словами: "Мечты действительно сбываются ❤️ Кумир…🐐👑":

Казалось бы, ничего удивительного. Молодой аргентинец называет Месси своим кумиром и радостно публикует совместное фото с ним в соцсетях. Только вот Гарначо далеко не обычный аргентинец, потому что есть и другая его особенность - отношение к Криштиану Роналду

С португальцем он играл вместе в "Манчестер Юнайтед", хотя их совместное нахождение в основе было крайне непродолжительным. Но португалец сильно мотивировал Гарначо. В мае прошлого года молодежная команда "красных дьяволов" завоевала Кубок Англии в своей возрастной категории. Алехандро забил дважды в финале, а также продемонстрировал празднование Криштиану, более известное как "Siuuu!".

За месяц до этого, 16 апреля, Гарначо впервые в карьере попал в заявку на матч АПЛ. Тогда "Юнайтед" обыграл "Норвич" благодаря хет-трику Роналду, а португалец после игры любезно подарил мяч, полагающийся автору хет-трика, юному одноклубнику. Кажется, счастью Алехандро не было предела: "Величайший игрок всех времен…🐐🔥".

Кстати, на этот пост в Instagram ему ответил известный аргентинский нападающий Серхио Агуэро, который подколол Гарначо, заявив, что тот еще не играл с поистине лучшим - Месси.

3 ноября Гарначо забил первый гол за основу "Юнайтед", отличившись в матче групповой стадии Лиги Европы (1:0). Автором исторической голевой передачи на него стал сам Роналду. Невероятно, но факт: Роналду отдал свой почетный мяч после последнего хет-трика в футболке команды именно Гарначо, а также сделал последний ассист за "красных дьяволов" все на того же Гарначо. Как много символичных деталей, связанных с кумиром и фанатом в лице товарища по команде.

Это взятие ворот Алехандро отпраздновал в стиле Криштиану. Еще перед этим 18-летний полузащитник попросил у именитого партнера по команде разрешение на использование его празднования. Роналду, естественно, возражать не стал, а даже подбодрил паренька.

Всего в Instagram-аккаунте футболиста 49 постов, и по меньшей мере четыре из них посвящены Роналду. Что касается Месси, то с ним есть одно фото, а еще в одном посте Гарначо выложил собственный снимок с десяткой на спине и празднованием в стиле Лео.

Месси, кстати говоря, на Алехандро не подписан, а вот Криштиану следит за обновлениями своего бывшего партнера по команде. На его странице можно найти даже ответы от Криштиану и его лайки. В целом заметно, что настоящим идолом для Гарначо является все же Роналду. И это несмотря на то, что он является воспитанником "Атлетико", в то время как Роналду много лет выступал за другой мадридский клуб - "Реал", а также невзирая на тесную связь Алехандро с Аргентиной, где есть "культ Месси".

Недавно издание The Mirror сообщило , что Гарначо раздумывает над тем, чтобы сделать выбор в пользу выступлений за сборную Испании. По неподтвержденной информации, у молодого футболиста возникла обида на то, что тренерский штаб "альбиселесте" не вызвал его на ЧМ-2022 даже при наличии нескольких травмированных игроков. Кроме того, появилась информация, что в сборной Испании уже представляют будущее с Педри Гави и Гарначо в составе.

Когда Алехандро понял, что не попадет на катарский мундиаль, в социальных сетях было много обсуждений со стороны фанатов. Кто-то посчитал, что на такое решение мог повлиять и Месси. Якобы Лео могло не понравиться, что в одной раздевалке с ним будет находиться преданный фанат его главного соперника - Роналду.

Однако вряд ли такие предположения можно воспринимать всерьез. Все-таки для Гарначо это первый стабильный сезон на взрослом уровне, и пока его статистика не особо впечатляет, хотя для 18 лет смотрится парень действительно достойно. Так что его вызов на ЧМ-2022 удивил бы футбольных фанатов не меньше, а может, и больше, чем итоговый невызов.

Роналду уже уехал покорять Саудовскую Аравию, но Гарначо продолжает напоминать всем о его отношении к португальцу. К примеру, он стал единственным футболистом "Юнайтед", который сначала публично поддержал Криштиану после вылета сборной Португалии с ЧМ-2022 (оставил "❤️" в комментариях под постом Роналду), а затем так же публично поздравил его с покером в Саудовской Аравии (оставил в комментах "⚽⚽⚽⚽").

Возможно, и другие экс-партнеры Роналду так или иначе его поздравили, но лично. А вот Алехандро не оставлял без внимания даже общедоступные посты Криштиану в соцсетях.

Нельзя не рассказать и о забавной ситуации, произошедшей в начале года. Гарначо вышел на поле в игре Кубка Англии с "Эвертоном" (3:1) на замену в концовке встречи и заработал пенальти. Но говорили после игры больше не об игре Алехандро, а о его... нижнем белье. В нескольких моментах фотографы запечатлели Гарначо во время борьбы за мяч, и на снимках было отчетливо видно, что он носит белье бренда СR7, который принадлежит Роналду.

В этом сезоне Гарначо провел за основу "Манчестер Юнайтед" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отметился четырьмя ассистами и одним заработанным пенальти. В ноябре он был признан лучшим игроком месяца в клубе, принеся две победы - над "Сосьедадом" (1:0) в Лиге Европы, а также над "Фулхэмом" (2:1) в АПЛ. Кроме того, два этих гола заняли первые места в голосовании за лучшее взятие ворот ноября, но выше расположился все же удар по воротам "Фулхэма":

По последней информации, в скором времени "Юнайтед" продлит контракт с Алехандро до 2028 года. Переговоры продолжаются и находятся в активной фазе. В клубе явно рассчитывают на дальнейший прогресс аргентинского фаната Роналду. Кроме того, за последний год сообщалось об интересе к игроку со стороны таких грандов, как "Реал" и "Бавария".

Вырастет ли Гарначо в игрока мирового уровня - покажет только время. Талант и перспективы у него имеются, да и в медиа о нем говорят уже немало. Будет интересно наблюдать за развитием восходящей звезды.

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