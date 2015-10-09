Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 22:46
 

Драмой обернулся матч "Арсенала" в АПЛ

  Комментарии

Поделиться
Драмой обернулся матч "Арсенала" в АПЛ ©ФК "Арсенал"

В матче шестого тура английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Арсенал" на выезде одержал волевую победу над "Ньюкасл Юнайтед" со счётом 2:1, передают Vesti.kz.

Поделиться

В матче шестого тура английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Арсенал" на выезде одержал волевую победу над "Ньюкасл Юнайтед" со счётом 2:1, передают Vesti.kz.

Первый гол был забит незадолго до перерыва — на 43-й минуте отличился нападающий "Ньюкасла" немец Ник Вольтмаде, выведя хозяев вперёд. Долгое время "Арсенал" не мог переломить ход игры, однако усилия команды Микеля Артеты увенчались успехом во второй половине.

Когда уже казалось, что канониры проиграют на 84-й минуте полузащитник Микель Мерино сравнял счёт, а победный мяч на 96-й минуте забил защитник Габриэль, подарив лондонцам три очка.

Благодаря этой победе "Арсенал" набрал 13 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, уступая первенство "Ливерпулю" с 15 очками. "Ньюкасл" с шестью баллами остаётся на 15-й позиции.


Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
2 Арсенал 6 4 1 1 12-3 13
3 Кристал Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
4 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 11-4 11
5 Сандерленд 6 3 2 1 7-4 11
6 Борнмут 6 3 2 1 8-7 11
7 Манчестер Сити 6 3 1 2 14-6 10
8 Челси 6 2 2 2 11-8 8
9 Брайтон энд Хов Альбион 6 2 2 2 9-9 8
10 Фулхэм 6 2 2 2 7-8 8
11 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 6-9 8
12 Эвертон 5 2 1 2 6-5 7
13 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
14 Манчестер Юнайтед 6 2 1 3 7-11 7
15 Ньюкасл Юнайтед 6 1 3 2 4-5 6
16 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
17 Ноттингем Форест 6 1 2 3 5-10 5
18 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
19 Вест Хэм Юнайтед 5 1 0 4 5-13 3
20 Вулверхэмптон Уондерерс 6 0 1 5 4-13 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
30 сентября 21:45   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Реал М
Проголосовало 141 человек

Реклама

Живи спортом!