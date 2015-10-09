Драмой обернулся матч "Арсенала" в АПЛ

В матче шестого тура английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Арсенал" на выезде одержал волевую победу над "Ньюкасл Юнайтед" со счётом 2:1, передают Vesti.kz.

Первый гол был забит незадолго до перерыва — на 43-й минуте отличился нападающий "Ньюкасла" немец Ник Вольтмаде, выведя хозяев вперёд. Долгое время "Арсенал" не мог переломить ход игры, однако усилия команды Микеля Артеты увенчались успехом во второй половине.

Когда уже казалось, что канониры проиграют на 84-й минуте полузащитник Микель Мерино сравнял счёт, а победный мяч на 96-й минуте забил защитник Габриэль, подарив лондонцам три очка.

Благодаря этой победе "Арсенал" набрал 13 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, уступая первенство "Ливерпулю" с 15 очками. "Ньюкасл" с шестью баллами остаётся на 15-й позиции.