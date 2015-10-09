Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Драмой обернулся матч "Арсенала" за полуфинал Кубка лиги: всё решилось в серии пенальти

Лондонский "Арсенал" не без труда прошёл "Кристал Пэлас" в четвертьфинале Кубка английской лиги сезона-2025/2026, передают Vesti.kz.

Основное время матча, прошедшего в Лондоне, завершилось со счётом 1:1. Хозяева добились успеха благодаря автоголу Максанса Лакруа на 80-й минуте. Несмотря на это, гости отыгрались на 90+5-й усилиями Марка Гехи.

В серии пенальти удача сопутствовала "канонирам" - 8:7.

В полуфинале "Арсенал" сыграет с "Челси", а в другой паре 1/2 финала сойдутся "Ньюкасл" и "Манчестер Сити". Матчи намечены на 14 января и 5 февраля.

