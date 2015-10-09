Драмой обернулся матч "Арсенала" за полуфинал Кубка лиги: всё решилось в серии пенальти

Лондонский "Арсенал" не без труда прошёл "Кристал Пэлас" в четвертьфинале Кубка английской лиги сезона-2025/2026, передают Vesti.kz.
Основное время матча, прошедшего в Лондоне, завершилось со счётом 1:1. Хозяева добились успеха благодаря автоголу Максанса Лакруа на 80-й минуте. Несмотря на это, гости отыгрались на 90+5-й усилиями Марка Гехи.
В серии пенальти удача сопутствовала "канонирам" - 8:7.
В полуфинале "Арсенал" сыграет с "Челси", а в другой паре 1/2 финала сойдутся "Ньюкасл" и "Манчестер Сити". Матчи намечены на 14 января и 5 февраля.
Semi-final bound 🔜— Arsenal (@Arsenal) December 24, 2025
Highlights from our Carabao Cup quarter-final win have arrived 📺 pic.twitter.com/XeYhU4LWG6
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
64%
8%
27%
Реклама