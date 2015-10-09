Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
"Должен был это сделать": экс-звезда "Ливерпуля" - о том, чем его разозлил Салах

Нападающий "Аль-Насра" Садио Мане рассказал о времени, проведённом в "Ливерпуле" вместе с Мохамедом Салахом, сообщают Vesti.kz.

В СМИ часто обсуждались якобы напряжённые отношения между двумя ведущими форвардами команды Юргена Клоппа, и сенегалец признаёт, что соперничество действительно имело место.

"Мо – отличный игрок. Все постоянно говорят одно и то же (о соперничестве), но я не думаю, что это плохо. Он хороший парень. Я до сих пор помню один матч, когда был очень зол на Салаха. Мы играли с "Бёрнли". Он не отдал мне пас, когда должен был это сделать. Я сильно разозлился.

На следующий день он подошёл ко мне и спросил, можем ли мы поговорить. "Да, без проблем", – ответил я. "Думаешь, я не хотел пасовать тебе? Но я даже не видел возможность для передачи, когда получил мяч, и я хотел пробить. Я ничего не имею против тебя. Если бы я видел, что ты открыт, то отдал бы пас". Я сказал: "Не волнуйся, всё уже позади". С того дня мы стали ещё ближе. Иногда такое происходит. Получая мяч, нападающий может не видеть никого вокруг себя", – рассказал Мане в беседе с Рио Фердинандом.

Напомним, Садио Мане покинул "Ливерпуль" в 2022 году.

