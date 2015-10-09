Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 12:51
 

Джеррард готов вернуться в "Ливерпуль": легенда ждёт своего шанса

  Комментарии

Поделиться
Джеррард готов вернуться в "Ливерпуль": легенда ждёт своего шанса ©Depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Легенда "Ливерпуля", бывший полузащитник и капитан команды Стивен Джеррард всерьёз рассматривает вариант возвращения на "Энфилд", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Легенда "Ливерпуля", бывший полузащитник и капитан команды Стивен Джеррард всерьёз рассматривает вариант возвращения на "Энфилд", сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Football Insider, англичанин крайне заинтересован в том, чтобы вновь оказаться в стане мерсисайдцев, и готов временно возглавить команду в случае возможной отставки Арне Слота.

По данным источника, руководство "красных" уже обсуждало внутри клуба сценарий с назначением Джеррарда в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

При этом подчёркивается, что в случае приглашения ему пришлось бы отказаться от существенной части доходов, полученных за время работы в саудовском "Аль-Иттифаке", из-за налоговых нюансов. Такая финансовая ситуация, как отмечается, сохранится как минимум до апреля — окончания текущего налогового года.

Напомним, в Англии Джеррард ранее работал главным тренером "Астон Виллы", которую возглавлял в период с 2021 по 2022 год.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Виго   •   Регулярный чемпионат, мужчины
14 декабря 20:15   •   не начат
Сельта
Сельта
(Виго)
- : -
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
Кто победит в основное время?
Сельта
Ничья
Атлетик
Проголосовало 9 человек

Реклама

Живи спортом!