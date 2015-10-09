Джеррард готов вернуться в "Ливерпуль": легенда ждёт своего шанса

Легенда "Ливерпуля", бывший полузащитник и капитан команды Стивен Джеррард всерьёз рассматривает вариант возвращения на "Энфилд", сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Football Insider, англичанин крайне заинтересован в том, чтобы вновь оказаться в стане мерсисайдцев, и готов временно возглавить команду в случае возможной отставки Арне Слота.

По данным источника, руководство "красных" уже обсуждало внутри клуба сценарий с назначением Джеррарда в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

При этом подчёркивается, что в случае приглашения ему пришлось бы отказаться от существенной части доходов, полученных за время работы в саудовском "Аль-Иттифаке", из-за налоговых нюансов. Такая финансовая ситуация, как отмечается, сохранится как минимум до апреля — окончания текущего налогового года.

Напомним, в Англии Джеррард ранее работал главным тренером "Астон Виллы", которую возглавлял в период с 2021 по 2022 год.

