Дебютный гол Мудрика помог "Челси" одержать победу в товарищеском матче

В Пенсильвании (США) состоялся товарищеский матч между английскими клубами "Челси" и "Брайтон", сообщают Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу команды из Лондона.

В составе победителей отличились Кристофер Нкунку (19 минута), Михаил Мудрик (65, дебютный гол за "Челси"), Конор Галлахер (72) и Николас Джексон (76). Отметим, что Мудрик забил дебютный гол за лондонский клуб.

За "Брайтон" же забивали Дэнни Уэлбек (13), Жуан Педро (79) и Дениз Ундав (89). При этом с 60 минуты клуб играл в меньшинстве.

Напомним, новый сезон английской Премьер-лиги стартует 11 августа.

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