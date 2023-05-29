Де Брюйне вошел в историю АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне стал лучшим ассистентом английской премьер-лиги в сезоне-2022/23 и побил рекорд, сообщают Vesti.kz.

Бельгиец - первый футболист в истории АПЛ, ставший лучшим распасовщиком в четырех разных сезонах. По три раза лучшими ассистентами АПЛ становились Франсеск Фабрегас, Дэвид Бекхэм и Фрэнк Лэмпард.

Ранее 31-летний бельгиец выигрывал звание лучшего ассистента в сезонах-2016/17 (18 голевых передач), 2017/18 (16) и 2019/20 (20).

В нынешнем сезоне Де Брюйне провел 32 матча в рамках АПЛ, забил семь голов и отдал 16 результативных передач. В Лиге чемпионов 31-летний бельгиец отметился двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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