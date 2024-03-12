"Чесли" вырвал победу в АПЛ: голы пяткой и в пустые ворота (видео)

Лондонский "Челси" обыграл "Ньюкасл" в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу. передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, завершилась со счетом 3:2.

На 6-й минуте форвард "синих" Николас Джексон забил пяткой с передачи Коула Палмера и вывел команду вперед. Однако "сороки" еще до перерыва отыгрались усилиями Александера Исака (43-я).

В начале второго тайма уже сам Палмер забил ударом из-за пределов штрафной и вновь вывел "Челси" вперед. На 76-й вингер "синих" Михаил Мудрик обыграл вратаря и забил в пустые ворота, удвоив преимущество команды. На 90-й хавбек "Ньюкасла" Джейкоб Мерфи отыграл один мяч, но на большее времени не хватило.

Таким образом, "Челси" продлил серию без поражений в английской премьер-лиге до четырех матчей. Команда Маурисио Почеттино одержала две победы и дважды сыграл вничью. Лондонцы впервые в сезоне не проигрывают в четырех матчах АПЛ подряд.

"Челси" (39 очков) занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. "Ньюкасл" (40) располагается строчкой выше.