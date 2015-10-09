Чемпион АПЛ из "Арсенала" выбрал клуб на новый сезон

Левый вингер "Арсенала" Леандро Троссард покинет лондонский клуб и продолжит карьеру в Турции, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 31-летний бельгиец дал согласие на переход в "Бешикташ".

Сумма сделки составит 18 миллионов евро, ещё два миллиона евро "канониры" смогут получить в виде бонусов.

Сам Троссард подпишет с турецким клубом контракт сроком на три года с возможностью продления ещё на один сезон. Ожидается, что 14 июля футболист прибудет в Стамбул, где пройдёт медицинское обследование и оформит соглашение с турецким клубом.

Троссард перешёл в "Арсенал" из "Брайтона" зимой 2023 года за 24 миллиона евро. В сезоне-2025/2026 он принял участие в 50 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал 10 голевых передач.

В составе "Арсенала" бельгиец стал чемпионом Англии (2025/26), а также обладателем Суперкубка страны (2023).

На ЧМ-2026 в шести играх за сборную Бельгии Троссард забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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