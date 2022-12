"Челси" закрыл сделку по трансферу игрока за 80 миллионов евро

Игрок немецкого "Лейпцига" Кристофер Нкунку летом перейдет в лондонский "Челси". Об сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в "твиттере".

Отмечается, что подписаны все соответствующие документы, согласно которым 25‑летний форвард станет игроком английского клуба в июле 2023 года.

При этом ничего не говорится о сумме сделки. Однако портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость француза в 80 миллионов евро.

Напомним, что до перехода в "Лейпциг" в 2019 году Нкунку играл за французский "Пари Сен-Жермен". В нынешнем сезоне Бундеслиги он провел за немецкую команду 15 матчей, в которых забил 12 мячей.

Christopher Nkunku deal, signed and sealed — here we go now confirmed. All documents and contracts are also signed, it’s 100% closed. 🔵🤝🏻 #CFC



French striker can be considered new Chelses player, starting from July 2023. It’s all signed/sealed with RB Leipzig and player side. pic.twitter.com/u0gOytyM4U