"Челси" уволил директора через месяц после обвинений в домогательствах

Лондонский футбольный клуб "Челси" расторг контракт с коммерческим директором Дэмьеном Уиллоуби после того, как женщина‑агент пожаловалась на домогательства с его стороны, сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на Telegraph.

Отмечается, что агент по футбольным финансам Каталина Ким направила обращение главе бизнес‑департамента клуба Тому Глику, который нанял Уиллоуби на работу менее четырех недель назад. По ее словам, она подвергалась домогательствам до того, как Уиллоуби стал сотрудником "Челси". Ким также отметила, что "чувствовала угрозы" с его стороны.

Ким показал Глику серию сообщений, отправленных Уиллоуби в прошлом году, в которых он спрашивал ее, голая ли она, поднимал тему секса, размещал предположительно откровенное видео и предлагал договориться о встрече с директором клуба Ферраном Сориано, если она готова быть "непослушной". Женщина неоднократно отказывалась от ухаживаний Уиллоуби и напоминала ему, что он женат. Ким познакомилась с Уиллоуби в 2015 году, когда он занимал пост главы отдела партнерских продаж City Football Group.

"Челси" подтвердил, что уволил коммерческого директора Уиллоуби. Доказательства неуместных сообщений, отправленных Уиллоуби до его назначения в "Челси" в начале этого месяца, недавно были предоставлены клубу и расследованы. Такое поведение абсолютно противоречит рабочей среде и корпоративной культуре, установленным новым владельцем клуба.

Владельцы неустанно работают над достижением самых высоких стандартов как на поле, так и за его пределами, и полны решимости создать и развивать культуру прозрачности, подотчетности, инклюзивности, разнообразия и возможностей. Клуб стремится создать среду, воплощающую эти ценности", - говорится в заявлении "синих".

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