"Челси" совершил рекордный трансфер в истории АПЛ

Лондонский "Челси" на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо, сообщают Vesti.kz. Игрок сборной Эквадора заключил с "синими" восьмилетний контракт с опцией продления еще на год.

Как отмечает Sky Sports, этот трансфер стал рекордным в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). "Челси" потратил 133,5 миллиона евро. Из них "Брайтон" получит 116 миллионов евро за эквадорца, а также 17,5 миллиона евро в виде бонусов. Кроме того, "Брайтон" получит "значительный" процент от последующей продажи полузащитника.

Ранее 21-летний Кайседо отказался от перехода в "Ливерпуль", который предлагал 129 миллионов евро.

По данным Bleacher Report, расходы "Челси" на трансферы при новом владельце Тодде Боули превысили миллиард долларов. Американский бизнесмен стал совладельцем и руководителем лондонского клуба в конце мая – начале июня 2022 года.

При Боули "синие" совершили 23 входящих трансфера (с учетом аренд) и суммарно заплатили 1,04 миллиарда долларов. В пятерку самых дорогих приобретений включены Мойсес Кайседо (146,1 миллиона долларов), Энцо Фернандес (132,5), Уэсли Фофана (88), Михаил Мудрик (76,6) и Марк Кукурелья (71,5).

Напомним, зимой 2021 года "Брайтон" приобрел Кайседо у эквадорского "Индепендьенте дель Валье" за пять миллионов евро.

В минувшем сезоне АПЛ полузащитник провел 37 матчей и забил один гол. В составе сборной Эквадора игрок принял участие в 32 матчах, в которых забил три гола.