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Новости спорта Футбол Англия
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"Челси" совершил рекордный трансфер в истории АПЛ

"Челси" совершил рекордный трансфер в истории АПЛ
©instagram.com/chelseafc

Лондонский "Челси" на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо, сообщают Vesti.kz. Игрок сборной Эквадора заключил с "синими" восьмилетний контракт с опцией продления еще на год.

Как отмечает Sky Sports, этот трансфер стал рекордным в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). "Челси" потратил 133,5 миллиона евро. Из них "Брайтон" получит 116 миллионов евро за эквадорца, а также 17,5 миллиона евро в виде бонусов. Кроме того, "Брайтон" получит "значительный" процент от последующей продажи полузащитника.

Ранее 21-летний Кайседо отказался от перехода в "Ливерпуль", который предлагал 129 миллионов евро.

По данным Bleacher Report, расходы "Челси" на трансферы при новом владельце Тодде Боули превысили миллиард долларов. Американский бизнесмен стал совладельцем и руководителем лондонского клуба в конце мая – начале июня 2022 года.

При Боули "синие" совершили 23 входящих трансфера (с учетом аренд) и суммарно заплатили 1,04 миллиарда долларов. В пятерку самых дорогих приобретений включены Мойсес Кайседо (146,1 миллиона долларов), Энцо Фернандес (132,5), Уэсли Фофана (88), Михаил Мудрик (76,6) и Марк Кукурелья (71,5).

Напомним, зимой 2021 года "Брайтон" приобрел Кайседо у эквадорского "Индепендьенте дель Валье" за пять миллионов евро.

В минувшем сезоне АПЛ полузащитник провел 37 матчей и забил один гол. В составе сборной Эквадора игрок принял участие в 32 матчах, в которых забил три гола.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 28 5 5 94-33 89
2 Арсенал 38 26 6 6 88-43 84
3 Манчестер Юнайтед 38 23 6 9 58-43 75
4 Ньюкасл Юнайтед 38 19 14 5 68-33 71
5 Ливерпуль 38 19 10 9 75-47 67
6 Брайтон энд Хов Альбион 38 18 8 12 72-53 62
7 Астон Вилла 38 18 7 13 51-46 61
8 Тоттенхэм Хотспур 38 18 6 14 70-63 60
9 Брентфорд 38 15 14 9 58-46 59
10 Фулхэм 38 15 7 16 55-53 52
11 Кристал Пэлас 38 11 12 15 40-49 45
12 Челси 38 11 11 16 38-47 44
13 Вулверхэмптон Уондерерс 38 11 8 19 31-58 41
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 7 20 42-55 40
15 Борнмут 38 11 6 21 37-71 39
16 Ноттингем Форест 38 9 11 18 38-68 38
17 Эвертон 38 8 12 18 34-57 36
18 Лестер Сити 38 9 7 22 51-68 34
19 Лидс Юнайтед 38 7 10 21 48-78 31
20 Саутгемптон 38 6 7 25 36-73 25

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Метки:
Челси АПЛ Футбольные трансферы

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