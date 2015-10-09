"Челси" решил вернуть 4-кратного победителя Лиги чемпионов из "Манчестер Сити"

Лондонский "Челси" рассматривает возможность возвращения полузащитника Матео Ковачича, который сейчас выступает за "Манчестер Сити", сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Влада Поливоды, руководство "синих" обеспокоено ситуацией в центре поля. Из-за ухода некоторых футболистов и травм "Челси" может столкнуться с нехваткой игроков на этой позиции, поэтому клуб уже изучает потенциальные варианты усиления состава.

Одним из кандидатов стал 32-летний Ковачич, который ранее защищал цвета "Челси", а затем перебрался в "Манчестер Сити".

В текущем сезоне хорватский полузащитник провёл шесть матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Ковачич перешёл в "Манчестер Сити" летом 2023 года из "Челси" за 29 миллионов евро. До этого хорват выступал за мадридский "Реал", миланский "Интер" и загребское "Динамо".

За карьеру полузащитник четыре раза становился победителем Лиги чемпионов: трижды в составе "Реала" и один раз вместе с "Челси".

Действующий контракт Ковачича с "Манчестер Сити" рассчитан до июня 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро.

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