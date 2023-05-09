"Челси" провел переговоры с форвардом "Баварии"

Лондонский "Челси" начал переговоры с мюнхенской "Баварией" касательно возможного перехода сенегальского нападающего Садио Мане. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на инсайдера Педро Альмейду.

По информации источника, именно английский клуб является фаворитом в борьбе за 31-летнего нападающего. Первый раунд переговоров прошел в прошлые выходные.

Мане перешел в "Баварию" прошлым летом, решившись на трансфер после восьми лет в Англии. Однако в Германии карьера у экс-звезды "Ливерпуля" не задалась. В 36 матчах во всех турнирах он отличился 12 голами и пятью результативными передачами.

Мане стал зачинщиком главного скандала в "Баварии", когда ударил своего партнера Лероя Сане. По неподтвержденной информации, после этого с Садио в мюнхенском клубе почти никто не общается.

Контракт Мане с "Баварией" действует до лета 2025 года. Сейчас он оценивается в 45 миллионов евро.

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