Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Англия
Сегодня 08:20
 

"Челси" проиграл 5 матчей подряд и повторил антирекорд 114-летней давности

  Комментарии

Поделиться
"Челси" проиграл 5 матчей подряд и повторил антирекорд 114-летней давности

"Брайтон" одержал крупную победу над лондонским "Челси" в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу, передают Vesti.kz.

Поделиться

Встреча состоялась на стадионе "Американ Экспресс" в Брайтоне и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Ферди Кадиоглу (3-я минута), Джек Хиншелвуд (56-я) и Дэнни Уэлбек (90+1).

"Брайтон", набрав 50 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), сместив "Челси" с 48 баллами на седьмую строчку.

Добавим, что "Челси" проиграл пятый матч подряд в АПЛ, не забив ни одного гола. Это повторение клубного антирекорда, установленного в 1912 году.

До этого "синие" проиграли "Ньюкаслу" (0:1), "Эвертону" (0:3), "Манчестер Сити" (0:3) и "Манчестер Юнайтед" (0:1).  

 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 33 21 7 5 63-26 70
2 Манчестер Сити 32 20 7 5 65-29 67
3 Манчестер Юнайтед 33 16 10 7 58-45 58
4 Астон Вилла 33 17 7 9 47-41 58
5 Ливерпуль 33 16 7 10 54-43 55
6 Брайтон энд Хов Альбион 34 13 11 10 48-39 50
7 Челси 34 13 9 12 53-45 48
8 Брентфорд 33 13 9 11 48-44 48
9 Борнмут 33 11 15 7 50-50 48
10 Эвертон 33 13 8 12 40-39 47
11 Сандерленд 33 12 10 11 36-40 46
12 Фулхэм 33 13 6 14 43-46 45
13 Кристал Пэлас 32 11 10 11 35-36 43
14 Ньюкасл Юнайтед 33 12 6 15 46-49 42
15 Лидс Юнайтед 33 9 12 12 42-49 39
16 Ноттингем Форест 33 9 9 15 36-45 36
17 Вест Хэм Юнайтед 33 8 9 16 40-57 33
18 Тоттенхэм Хотспур 33 7 10 16 42-53 31
19 Бернли 33 4 8 21 34-67 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 33 3 8 22 24-61 17

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Лейпциг   •   Регулярный чемпионат, мужчины
24 апреля 23:30   •   не начат
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
(Лейпциг)
- : -
Унион
Унион
(Берлин)
Кто победит в основное время?
РБ Лейпциг
Ничья
Унион
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!