"Челси" проиграл 5 матчей подряд и повторил антирекорд 114-летней давности

"Брайтон" одержал крупную победу над лондонским "Челси" в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча состоялась на стадионе "Американ Экспресс" в Брайтоне и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Ферди Кадиоглу (3-я минута), Джек Хиншелвуд (56-я) и Дэнни Уэлбек (90+1).

"Брайтон", набрав 50 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), сместив "Челси" с 48 баллами на седьмую строчку.

Добавим, что "Челси" проиграл пятый матч подряд в АПЛ, не забив ни одного гола. Это повторение клубного антирекорда, установленного в 1912 году.

До этого "синие" проиграли "Ньюкаслу" (0:1), "Эвертону" (0:3), "Манчестер Сити" (0:3) и "Манчестер Юнайтед" (0:1).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!