"Челси" продлил контракт с футболистом, который не играет за клуб три года

Футбольный клуб "Челси" продлил контракт с полузащитником Тьемуэ Бакайоко, передает "Чемпионат".

Срок нынешнего соглашения с футболистом истекает летом 2023 года, клуб активировал опцию его продления. При этом последний раз спортсмен выходил на поле в синей футболке летом 2018 года.

В сезоне-2018/2019 Бакайоко выступал за "Милан", который снова хочет вернуть его в свои ряды. Теперь итальянцам осталось договориться с "Челси" о деталях сделки.

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