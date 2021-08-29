"Челси" продал победителя Лиги чемпионов конкуренту

Защитник лондонского "Челси" Курт Зума продолжит карьеру в другом столичном клубе "Вест Хэме".

"Молотобойцы" подтвердили трансфер француза, заключив с ним контракт до 2025 года.

Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" заплатит за 26-летнего футболиста 30 миллионов фунтов.

Зума выступал за "Челси" с 2014 года. Он двукратный чемпион Англии, еще по разу выиграл с "синими" Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Кубок Английской лиги.

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